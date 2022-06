Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il ritorno all’Inter di Romelu Lukaku: “Lukaku, è fatta. Big Rom ritorna a Milano: il club londinese dice sì all’affare”. E ancora: “Inter, accordo con il Chelsea: 10 milioni più bonus per il prestito. Contatto Zhang-Marotta per il via libera al rientro dell’attaccante. E mercoledì arriva Mkhitaryan per le visite. Sprint Dybala”.