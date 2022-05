“Lukaku, c’è la via”. Si apre così la prima pagina del Corriere dello Sport in edicola domani. “Zhang sogna di riportare a Milano il centravanti dello Scudetto. Romelu all’Inter in prestito: presto l’incontro con un intermediario. Il belga ha rotto con il Chelsea ed è pronto a tagliarsi lo stipendio. Marotta lo vuole a costo zero, congelato Dybala”.