Trovano spazio anche due storie di mercato legate direttamente al Manchester United sulla prima pagina del Corriere dello Sport di martedì 5 luglio 2022. La prima è riferita alla voglia di Cristiano Ronaldo di scappare da Old Trafford: "Strappo CR7, no al ritiro", il titolo che si legge sopra l'altra notizia, questa volta lieta per i tifosi del club inglese: "I Red Devils su Eriksen".