Le pagelle di Tuttosport premiano la partita giocata ieri dall'Inter nel derby. Un Onana "mai impegnato seriamente" (voto 6) è lo specchio della partita. Bene la difesa con due 6,5 per Skriniar ("gioca come se nulla fosse successo") e Bastoni ("centrocampista aggiunto"), con Acerbi da 7. Premiato con lo stesso voto l'altro ex, Calhanoglu, che "fa il bello e cattivo tempo, compreso l'assist per Lautaro". A centrocampo anceh quattro 6,5: Darmian ("Prende campo con facilità"), Barella ("Nel primo tempo lo trovi da tutte le parti"), Mkhitaryan ("Si presenta con un assist da paura a Lautaro") e Dimarco ("Uomo derby"). Mentre Dzeko si ferma al 6, Martinez brilla col suo 7,5: "Quando si accende, è imprendibile per la difesa rossonera".