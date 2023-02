Le pagelle di Tuttosport tendono al chiaroscuro, nella valutazione della prestazione dell'Inter contro la Sampdoria. Qualche brutta insufficienza c'è, anche se la difesa non ne viene toccata. Onana è da 6, Skriniar addirittura da 7 ("Sempre sul pezzo"), 6 per De Vrij e 6,5 per Acerbi ("Coraggio e spirito d'iniziativa").

Sufficiente Darmian, anche se "si spegne presto". Sufficiente anche il "pimpante" Dumfries. La prima bocciatura arriva per Barella, "sull'orlo di una crisi di nervi" già nel primo tempo. Brozovic "dà la scossa" entrando al posto del compagno e prende 6. Il migliore è Calhanoglu, 6,5, "il migliore dei centrocampisti" e "sfiora pure un paio di volte il gol". Sufficiente Mkhitaryan ("Non si ferma mai"). Brutto 4,5 per Gosens: "In campionato non giocava titolare da Lecce, 13 agosto: si è capito bene il perché". Con Dimarco l'Inter "cambia marcia", ma il voto non va oltre il 6.