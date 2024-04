Solo voti, senza giudizi, oggi sul Corriere dello Sport il giorno dopo Inter-Torino. Sufficienza per Sommer e De Vrij, mentre Pavard e Bastoni si meritano il 6,5. Voto 6 anche per Darmian, Carlos Augusto e per tutti i subentrati. Fanno meglio Barella e Mkhitaryan col 7, Lautaro e Thuram col 6,5 e Calhanoglu con un 8. Voto 6,5 per Inzaghi.

Nel Torino sufficienti Milinkovic, Savic, Masina, Ilic, Ricci, Vojvoda e Zapata. Voto 6,5 a Buongiorno e 6 a Juric. Cinque in pagella per Lovato e Tameze.