Secondo quanto riportato da Milano Finanza, Rds sarebbe in pole per il progetto di Radio Serie A, per il quale dovrebbe essere aperto un bando in autunno. Alla gara dovrebbero partecipare diversi operatori tra cui Rai, Rtl e Rds.

Già abbozzato un primo palinsesto con una rassegna stampa, momenti di microfono aperto e una fascia dedicata alla Bobo Tv. Fino al 2024 non ci saranno cronache delle partite perché i diritti sono in mano alla Rai. I costi per la radio si aggirerebbero sui 3 milioni.