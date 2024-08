Marko Arnautovic e Joaquin Correa potrebbero separarsi dall'Inter con la stessa modalità, ovvero con la rescissione del contratto. Lo scenario, descritto da Libero, non sarebbe da escludere per entrambi gli attaccanti: il Tucu ha respinto l'interesse di alcuni club, mentre l'austriaco non ha voluto prendere in considerazione gli interessamenti arrivati dalla Turchia e ha come contro anche un ingaggio da 3,5 all'anno.

Viste le due scadenze di contratto nel 2025, l'Inter - riferisce il quotidiano - starebbe pensando anche alla doppia rescissione se non dovessero arrivare delle offerte concrete prima della fine della sessione estiva di mercato.