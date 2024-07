Ormai non ci sono più dubbi: Alessandro Buongiorno si trasferirà a Napoli, firmando un contratto di cinque anni con il club partenopeo. Secondo l'edizione odierna de La Stampa decisivi l'effetto Conte e la parola data al tecnico, con il quale c'erano stati colloqui decisivi per la finalizzazione dell'operazione. Antonio Conte ha sempre inquadrato Buongiorno in cima alla lista delle priorità. Al Toro andranno 35 milioni più 5 di bonus.