La Repubblica analizza il pari di ieri tra Sampdoria e Inter. "Per la prima volta dopo 14 trasferte di fila non ha incassato gol - riporta il quotidiano riguardo alla squadra di Inzaghi - ma nemmeno è stata capace di segnarne, buttando via una mezza dozzina di potenziali occasioni. Proprio il sardo e il belga hanno offerto un’immagine che rappresenta il nervosismo dei nerazzurri: il primo si sbraccia lamentoso, il secondo lo riprende, i due si mandano a quel paese e a Lukaku scappa un «figlio di p...». Colpa della frustrazione di non riuscire a smuovere la difesa doriana. A poco sono serviti i cambi, che hanno portato in campo Dumfries, Brozovic e Dimarco per Gosens, schiacciato dalla pressione".