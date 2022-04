La Repubblica, oltre all'analisi della partita in maniera più ampia, offre un focus sulla situazione di Radu alla vigilia e dopo la partita di ieri. "Radu è l’imbucato di una partita che si doveva giocare nell’Epifania ed è finita in calendario a fine aprile. Aveva messo piede in campo solo una volta, in Coppa Italia con l’Empoli, disputando 120 minuti e prendendo due gol. Per scelta, del titolare del ruolo e del tecnico Inzaghi, non c’era stato turnover neanche nella Coppa nazionale, dove l’Inter è approdata in finale. Anche con Conte, Radu non giocava mai: l’anno scorso ha disputato due gare di campionato, alla fine, quando lo scudetto era già acquisito, contro Sampdoria e Roma. E questo nonostante una fetta della tifoseria nerazzurra alimentasse sui social un partito corposo di contestatori dello sloveno: chi chiedeva l’immediata sostituzione di Handanovic con Radu ieri è corso a cancellare i post, dopo la maledetta papera".