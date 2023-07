L'Uefa lavora all'assegnazione per gli Europei 2032 e la grande novità rivelata oggi da La Repubblica è che potrebbe esserci un doppio Paese organizzatore. In corsa sono rimaste Italia e Turchia, potrebbero farli assieme come accaduto ai tempi di Polonia-Ucraina, con la differenza che allora c'era una vicinanza geografica mancante in questa situazione. Per il momento, precisa il quotidiano, è solo un’ipotesi di lavoro.