La Serie A fa in assemblea un altro piccolo passo avanti sul dossier fondi, avviando l'iter per una scelta dell'advisor all'interno di una rosa di sei soggetti. Secondo il Sole 24 Ore, però, altri due attori hanno fatto il loro ingresso in scena: il primo è il fondo californiano Oaktree, ben noto tra i tifosi nerazzurri per via del prestito accordato alla proprietà di Suning, e la banca d'affari Usa Jefferies. L'elenco degli advisor tra i quali scegliere i nomi di chi potenzialmente potrebbe affiancarsi al massimo campionato italiano, per procedere con un finanziamento da parte degli interessati comprende: Goldman Sachs, la boutique americana specializzata nel calcio Raine, Lazard, Rothschild. Citi e Jefferies. L'assemblea risolutiva potrebbe arrivare il 24 aprile. Oaktree si inserisce nel novero delle banche e dei fondi che si sono fatti avanti con proposte di puro finanziamento, equity o forme ibride.