Possibile record d'incasso per Inter-Juventus del prossimo 27 ottobre. Secondo quanto riportato da Il Giorno, infatti, ci sarà certamente il sold out per la gara in programma tra due domeniche alle 18. La quantità di biglietti venduti tra i posti più costosi farà la differenza per arrivare o meno oltre i 7,6 milioni di euro dello scorso 22 settembre quando Inter-Milan fece registrare il primato per la Serie A, che la sfida coi bianconeri potrebbe ritoccare.