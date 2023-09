Steven Zhang salterà con ogni probabilità il derby. Il ritorno in Italia del numero uno nerazzurro era dato per scontato in vista della stracittadina milanese, ma non andrà così. "Non è la prima volta, da quando è tornato a Nanchino dalla tournée in Giappone, che il presidente fa slittare il suo rientro - spiega la Gazzetta -. Da tempo non era così vicino all’azienda di famiglia, logico immaginare che la sua agenda sia piena. In linea teorica c’è ancora il tempo per un blitz, ma a ieri non era nei programmi. E ora è probabile che Zhang salti anche la trasferta di Champions a San Sebastian".