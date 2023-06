Il nome di Guglielmo Vicario, dopo la strepitosa annata all'Empoli, è sul taccuino di diverse big italiane tra le quali anche l'Inter. Ma occhio anche all'estero.

"In Italia lo segue la Juve se dovesse andar via Szczesny, ma anche l’Inter è in fila, considerato che Onana potrebbe andare in Premier - conferma la Gazzetta -. E poi c’è il Napoli, alle prese con la scelta sul futuro di Meret. All’estero, poi, bisogna fare attenzione alle mire dello United, ma anche del Tottenham che dà l’addio a Lloris. E sullo sfondo c’è anche il Bayern, considerato che Sommer è ai saluti". Prezzo? 25 milioni a salire...