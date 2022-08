Sta per cominciare il campionato Primavera, con i primi anticipi Lecce-Napoli e Sassuolo-Juventus in programma domani. La Gazzetta dello Sport dedica ampio spazio al torneo e all'Inter campione d'Italia. "Qualcuno dei protagonisti della vittoria del Mapei Stadium è ancora a disposizione di Cristian Chivu - si legge -. Uno di questi, il 2005 Enoch Owusu (origini ghanesi), era già aggregato alla Primavera nonostante potesse giocare in Under 17. Nello stesso anno sono nati anche Valentin Carboni, che potrebbe giocare per l’Italia ma è già stato convocato per uno stage dalla nazionale maggiore argentina (come il fratello Franco, classe 2003, andato in prestito al Cagliari) e Francesco Pio Esposito, il terzo dei fratelli e dello stesso ruolo di Sebastiano, ora all’Anderlecht".