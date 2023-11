Mancano 16 giorni a Juventus-Inter, in programma il 26 novembre a Torino. Ma la sfida è già partita da tempo, anche vedendo la classifica: nerazzurri in testa seguiti a due lunghezze proprio dai bianconeri. Per Inzaghi ora c'è il Frosinone, per Allegri il Cagliari, poi la sosta. Insomma, due settimane ancora e poi sarà grande sfida.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, non esistono partite facili. Non lo sarà per la Juve contro Ranieri né per l'Inter contro Di Francesco. Il Frosinone, in particolare, sta stupendo tutti e viene definito un "piccolo Salisburgo". Poi la sosta, con le solite ansie. Inzaghi trepiderà in particolare per Lautaro che volerà in Sud America per affrontare Uruguay e Brasile nelle qualificazioni al Mondiale 2026. Occhi anche su Sanchez e, forse, Carlos Augusto. Più fortunata la Juve: non convocato Weah e il solo McKennie dovrà affrontare voli sfiancanti.