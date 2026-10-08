Nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Christian Vieri ha parlato della possibilità che Pio Esposito superi le 35 reti di Gigi Riva con la maglia della nazionale. Secondo i calcoli fatti dalla rosea, se l'attaccante dovesse continuare al ritmo superiore a un gol ogni due partite giocando una quindicina di gare l'anno (media plausibile se si dovesse tornare finalmente al Mondiale) già nel 2030 Esposito sarebbe attorno a quella cifra, con solamente 25 anni.

"Ma il traguardo sarebbe fattibilissimo anche abbassando la super media di un gol ogni 101 minuti che sta tenendo finora - riporta il quotidiano -. Perché anche solo con cinque gol all'anno, diventerebbe il recordman nel 2032, a 27 anni. Dalla sua, rispetto al primato di Riva, Pio ha l'età ma soprattutto la centralità nel progetto di Roberto Mancini: nonostante le necessarie rotazioni nel mini-ciclo di Nations League appena terminato, il posto da centravanti titolare nelle gerarchie del ct è suo, senza volerne a Gianluca Scamacca e Moise Kean".