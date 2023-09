Più spremuta l'Inter del Milan da questa sosta nazionali. I nerazzurri, in totale, hanno giocato 1.702 minuti contro i 1.223 dei cugini. "La pausa è passata senza grandi spaventi e ha dato a Simone Inzaghi anche qualche buona notizia - riferisce la Gazzetta -. Come la prestazione di Alexis Sanchez nell’impegno con il suo Cile contro la Colombia: la punta, non convocata per il primo match contro l’Uruguay per una presunta anemia, è stato in campo 90 minuti, dimostrando di non avere problemi. La forma, semmai, è ancora lontana dai giorni migliori, ma essere rimasto in campo fino alla fine è un messaggio positivo. Non si è visto Cuadrado, uscito all’intervallo del primo match e stavolta tenuto fuori: ha accusato un fastidio muscolare che non sembra grave, ma solo oggi lo staff medico potrà capirne realmente l’entità. E ad Appiano oggi si rivedrà anche Lautaro, più carico che mai dopo le due vittorie della sua Argentina: il minutaggio nel complesso è stato inferiore ai 90 minuti, così Inzaghi può esultare, per una volta il capitano non è stato spremuto". Bene Thuram, benissimo Frattesi e Dumfries.

Pioli, invece, ha incassato il fastidio alla caviglia di Giroud e lo stop di Kalulu, rimasto a Milanello.