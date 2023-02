"Mentre esplora i parametri zero del domani, l’Inter si consola con quelli dell’oggi. Mai scelta fu più azzeccata di quella che la scorsa estate portò a Milano Henrikh Mkhitaryan, non un mediano qualunque, ma un centrocampista che è l’essenza stessa del ruolo: accanto a Barella e Calhanoglu è sempre generoso, raffinato, senza mai perdere praticità". Lo sottolinea la Gazzetta dello Sport il giorno dopo il successo sull'Udinese nel quale proprio l'armeno è risultato il migliore in campo. "Cominciano a essere tante le partite in cui l’armeno ha usato il piedino nell’azione decisiva, ma ieri si è invece messo in proprio: il tocco di prima dopo l’ennesima sgasata a sinistra di Dimarco ha portato il 2-1 proprio nel momento in cui si stavano aprendo le acque davanti ad Handanovic. Un tranquillante, più che un gol, il primo segnato in campionato a San Siro".