Il Milan resta in ansia per le condizioni fisiche di Mike Maignan. Il ritorno in campo del francese slitta e potrebbe portarlo a saltare anche il derby di Supercoppa contro l'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il guaio si allarga in maniera preoccupante: oltre alla trasferta del 4 gennaio a Salerno, Magic Mike salterà con molte probabilità anche la sfida alla Roma in agenda quattro giorni dopo.