Il primo acquisto del Milan 2023-24 potrebbe essere Luka Romero, fantasista spagnolo classe 2004 che si è svincolato dalla Lazio e che piace pure all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport, la trattativa è in stato avanzato, tanto che una chiusura nei prossimi giorni è possibile. Anzi, a un passo. Nella scorsa settimana, per la cronaca, i nerazzurri si erano mossi per l'ex Maiorca con Piero Ausilio che, nel suo blitz londinese, aveva incontrato il suo agente, Fali Ramadani, prendendo informazioni sulla situazione.