La Juventus continua a spingere per lo scambio Vlahovic-Lukaku, ma tra tifosi vip e vecchie glorie nessuno sembra convinto dell'affare. La Gazzetta dello Sport ne ha intervistati venti e tutti si sono schierati a favore del giocatore serbo. "Scambiare Lukaku con Vlahovic? No, mi tengo Dusan. E’ più giovane e di prospettiva. Senza contare che il serbo, dopo una stagione come l’ultima nella quale ha avuto qualche problema fisico e non ha reso per tutte le sue qualità, sicuramente avrà tanta rabbia in corpo e una gran voglia di riscattarsi", dice per esempio Luca Toni. "Da tifoso all’antica quale sono, detesto i “furbetti della magliettina”: e in questo senso Lukaku è un campione del mondo...", rincara la dose Linus.

Gli altri commenti sono sulla stessa falsariga. "Terrei Vlahovic e non prenderei Lukaku, che è quasi solo forza fisica: gli ho visto sbagliare certi gol con il Belgio...", dice Vierchowood. "Nell’ottica di aprire e costruire un nuovo ciclo, punterei su un centravanti di 23 anni piuttosto che su uno di 30, che ovviamente ha meno prospettiva - sottolinea anche Serena -. Vlahovic, se sta bene come a Firenze, è un nove di livello, però deve togliersi un po’ d’ansia per esplodere del tutto. Lukaku ha avuto un po’ di problemi fisici la scorsa stagione e deve essere allenato al massimo per rendere al top".

"Vlahovic o Lukaku? Naturalmente Vlahovic, che è sempre stato un giocatore fedele alla maglia e ha sempre parlato bene della Juventus - dice Filippo Tortu - Lukaku? Lui no: ha espresso pareri anche abbastanza netti - e soprattutto recenti - sul fatto che non avrebbe mai voluto giocare nella Juventus".