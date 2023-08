"Gira e rigira, Chelsea e Juventus sono tornate al punto di partenza. L’idea di inizio estate — ossia mettere in piedi uno scambio tra Dusan Vlahovic e Romelu Lukaku — è di nuovo di moda". Lo conferma la Gazzetta dello Sport nell'edizione odierna. Il belga, quindi, sembrerebbe avvicinarsi ai bianconeri, ma va trovata la quadra. "Big Rom ha costi importanti (12 milioni netti di stipendio) e vive da separato in casa a Stamford Bridge. Ma soprattutto, nonostante le faraoniche offerte dell’Arabia Saudita e la rottura con l’Inter, il belga è deciso a restare in Italia e raggiungere la Juve di Massimiliano Allegri, principale sponsor dell’operazione".

Il nodo, a quanto pare, sembra sia il conguaglio che i Blues andrebbero a corrispondere ai bianconeri: la Juve vorrebbe 40-50 milioni più il belga, ma i londinesi non sono d'accordo.