"Nel 2021-22, senza il suo vecchio partner, Lautaro ha fatto uno scatto in avanti dentro all’interismo: gli orfani del belga hanno trovato in lui un capo-popolo. E lui ha risposto tirando dal cilindro il miglior anno della carriera e mettendo una nuova ricca firma in viale della Liberazione - sottolinea la rosea -. Il bello del Toro è che da quando è in Italia non ha mai chiuso una stagione con un bottino di reti inferiore all’anno precedente: 6 nel 2018-19, poi 14, 17 e nell’ultimo torneo 21, il suo record. E rispetto all’epoca del Lukaku I l’argentino ha tutt’altro contratto che lo blinda al club: ha firmato a 6 milioni a stagione fino al 2026". Insomma, Lautaro si è legato all'Inter non intende affatto lasciarla. E allora ecco i ripetuti 'no' alle richieste pervenute dall'estero anche nelle ultime settimane: si era rifatto vivo il Barcellona prima di chiudere per Lewandowski e anche l'Atletico era tornato alla carica su pressioni di Simeone. Niente da fare: Lautaro vede solo nerazzurro.