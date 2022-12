C'è tanta Italia nella Nazionale argentina che ieri si è laureata campione del mondo in Qatar: Di Maria, Paredes, Lautaro e Dybala giocano in Serie A; Molina, Romero, De Paul, Pezzella e il ct Scaloni ci hanno giocato in passato. "Il Qatar è lontanissimo, ma sembrava di giocare a casa - ha urlato il Toro dopo il trionfo -. Non riusciamo ancora a realizzare quello che abbiamo fatto. Mi viene in mente la mia famiglia, e tutto il popolo argentino, che ci aspetterà per festeggiare. È il mio sogno da quando ho cominciato a giocare".