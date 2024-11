Risposte ultra positive da Lautaro nell'allenamento di ieri pomeriggio, il penultimo prima della seduta odierna che precederà la partenza per Verona. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, il capitano si è mostrato brillante ad Appiano e a oggi il borsino della formazione di Inzaghi vede ancora una volta la Thu-La favorita per partire dall'inizio in una partita di campionato.

D'altronde, i numeri dicono proprio questo: Thuram e Lautaro partono sempre dal 1' in Serie A, nonostante un'alternativa di livello come Taremi che, al contrario, è praticamente il titolare di Champions. Su 12 giornate di campionato, la coppia è “saltata” solo in un’occasione, ma solamente perché Lautaro era indisponibile.