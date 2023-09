"Il Toro si porta via una partita nera come la notte di San Sebastian per la prestazione, ma anche un pezzettino di storia nerazzurra: la sua rete è la numero 200 siglata dall’Inter in Champions. Nel dettaglio, questo è il suo centro numero 11 nella competizione e così ha agganciato un altro illustre connazionale, Hernan Crespo, nella classifica dei marcatori interisti nell’Europa che conta". Insomma, come evidenzia la Gazzetta, non tutto è da buttare nella notte basca. Anzi...

"Nella prestazione sottotono del numero 10 c’è anche la difficoltà di Arnautovic nel governare il pallone davanti. Quando è entrato Thuram è cambiata la pellicola, si è girato un altro film: l’effetto benefico lo ha sentito anche il Toro, tenace e caparbio nell’azione decisiva", si legge.