La più bella notizia per Inzaghi e per tutta l'Inter? Il ritorno del vero Lautaro Martinez. Il 2-2 lascia l'amaro in bocca, ma se il capitano è di nuovo lui, allora tutto è possibile.

Lo sottolinea anche la Gazzetta dello Sport: "Da tempo il popolo nerazzurro non vedeva il suo capitano con questa gamba e intensità, con una tale voglia di lottare a tutto campo. Nella serata di Martinez, infatti, ci sono stati pure dribbling raffinati, come uno sul povero Casale portato a spasso con una piroetta da ballerina a centrocampo, e contrasti da duro. L’intera argenteria della casa, insomma, e servirà parecchio nel testa a testa contro Conte: qualsiasi ambizione di titolo-bis dell’Inter passa necessariamente dalla centralità del Toro nell’ecosistema di Inzaghi".

I segnali di risveglio si erano già percepiti a Riad, poi a Venezia. Ieri la conferma: Lautaro è tornato.