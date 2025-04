"Lautaro dà, Lautaro toglie". Lo scrive oggi la Gazzetta dello Sport, sottolineando l'errore esiziale del capitano nerazzurro sullo 0-0: palla alle stelle, poteva essere l'1-0 al Milan. Un destro che ricordava quello invece vincente di Monaco di Baviera: lì la palla andò dentro eccome...

"All’orizzonte rimangono due trofei, con ambizioni intatte, e per tentare di tenerli per mano nel mese di maggio servirà sempre presentarsi in campo con il miglior Lautaro - si legge -. Sarà possibile titolare anche contro la Roma domenica dopo pranzo e, soprattutto, in Catalogna il mercoledì successivo: al Barça il 10 nerazzurro ha già fatto male in una stagione in cui è poi arrivato a giocarsi una finale di Champions. Rimarranno i rimpianti per l’errore non da lui sotto la porta di Maignan, ma nessuno all’Inter potrà mai rimproverare niente all’argentino, ieri generoso nel tentativo di “rompere” il muro rossonero". Anche ieri ce l'ha messa tutta e non si è risparmiato.