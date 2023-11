Stasera, con ogni probabilità, Lautaro Martinez non sarà titolare contro il Benfica: spazio a Sanchez e Arnautovic. Ma - come spiega la Gazzetta dello Sport - l'argentino è sempre pronto alla zampata a gara in corso.

In questa stagione è già accaduto a Salerno e a Salisburgo: dentro nella ripresa e subito decisivo per le sorti dell'incontro. E contro il Benfica sarà uguale: in caso di necessità, Inzaghi sa già che potrà fare affidamento sul capitano, peraltro non troppo lontano dal rinnovo come confermato ieri anche da Beppe Marotta. E i numeri, anche in Europa, parlano chiaro: nessun altro in questa Champions monopolizza l’attacco della propria squadra come lui. Ha effettuato 21 tiri, il 34% delle conclusioni dell’Inter (21/61).