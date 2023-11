Avvio incredibile di Lautaro Martinez: 13 gol in 13 partite in campionato e 27 totali nel 2023. E la Gazzetta dello Sport esalta l'attaccante argentino: con lui si parte sempre da 1-0. E Inzaghi se lo goda.

Proprio il tecnico nerazzurro ha elogiato spesso e volentieri il Toro, parlano in termini entusiastici anche in ottica Pallone d'Oro. E il merito è anche suo, perché nella crescita dell'argentino la mano di Simone è evidente, non fosse altro per la capacità da sempre delle sue squadre di mettere gli attaccanti in condizioni perfette per far male.

Domani, a Lisbona, non è da escludere un iniziale turno di riposo per Lautaro, che arriva da diversi impegni ravvicinati tra Inter e Seleccion. Anche perché poi c'è la trasferta di Napoli alle porte.