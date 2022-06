La Cremonese è interessata a Ionut Radu: questa la notizia della Gazzetta dello Sport. I grigiorossi, appena tornati in Serie A, potrebbe avere bisogno di un portiere perché Carnesecchi è appetito da diversi club italiani. "E allora, se la Cremonese non dovesse ancora avere Carnesecchi, in pole si è piazzato il venticinquenne romeno che ha ancora due anni di contratto con l’Inter, ma che da Appiano Gentile vuole assolutamente spostarsi - assicura la rosea -. Il rapporto con parte dell’ambiente si è sfilacciato. Se alcuni compagni, dopo l’infortunio di Bologna lo hanno, come andava fatto, rincuorato, altri gli hanno puntato il dito addosso. Radu è un buon portiere. Lo ha già dimostrato con la maglia del Genoa dove è diventato titolare a 21 anni al posto di Federico Marchetti e con l’Under 21 della Romania".