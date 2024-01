Dopo un lungo periodo di apprendistato, ecco Yann Bisseck che si prende l'Inter. Arrivato in estate dall'Aarhus, campionato danese, il capitano dell'U-21 tedesca si è imposto nelle ultime settimane quando è stato chiamato in causa dopo gli infortuni dei vari Dumfries, De Vrij e Pavard, ripagando la fiducia di Inzaghi e del club.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, in tre-quattro mesi Simone Inzaghi e il suo staff hanno svolto un gran lavoro su questo difensore tedesco di origini camerunesi. E i risultati si sono visti in campo: sicurezza in difesa e fattore in attacco. Può diventare il difensore del futuro, assicura la rosea.