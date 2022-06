Il primo addio tra i cileni dovrebbe essere quello di Arturo Vidal. Attraverso una buonuscita prevista dal contratto di 4 milioni, il centrocampista lascerà l'Inter e sarà libero di accasarsi probabilmente al Flamengo, coronando il desiderio di continuare la carriera in Brasile.

"Vidal lascerà l’Inter dopo due stagioni. Fortemente voluto da Antonio Conte, in realtà a Milano il suo rendimento non è stato praticamente mai sufficiente. Addio senza rimpianti: il suo posto in rosa è stato già virtualmente preso da Mkhitaryan", assicura la Gazzetta dello Sport.