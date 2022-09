Oggi, contro il Torino, Inzaghi dovrà rinunciare ancora a Lukaku (che se torna in Italia in tempo potrebbe essere allo comunque allo stadio) ed aggrapparsi ancora a Lautaro Martinez. L'argentino è il terzo giocatore in Serie A per conclusioni tentate (20, dietro solo a Osimhen e Leao) e quarto per tiri nello specchio (7, contro gli 8 di Abraham, Leao e Immobile): tocca a lui provare a riportare i nerazzurri alla vittoria.