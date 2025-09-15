Non c'è tempo di leccarsi le ferite. Già fra due giorni l'Inter dovrà tornare in campo per il debutto nella Champions League ad Amsterdam, contro l'Ajax. Bisogna ricaricare le pile fisiche e mentali dopo il ko di Torino con la Juve e Chivu è partito già ieri nel lavoro ad Appiano, alla presenza dello stato maggiore del club.

Non si registrano problemi nel gruppo: stanno tutti bene, anche quelli che hanno speso di più sabato sera. Lo stesso Thuram, che aveva finito la partita con i crampi, non ha accusato nulla di particolare e oggi si allenerà regolarmente con i compagni. Domani mattina un'altra seduta prima della partenza per i Paesi Bassi da Malpensa alle 16.30. Rientro programmato subito dopo il match.