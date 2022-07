Nell'allenamento congiunto di ieri ad Appiano Gentile, l'Inter ha superato 6-1 la Pro Sesto, formazione di Serie C. "La giornata è stata importante pure per il rientro a pieno titolo in gruppo di Robin Gosens. Il tedesco si è allenato con i compagni al mattino, poi nel pomeriggio è sceso in campo nel secondo tempo, mostrando di aver smaltito le noie muscolari dei giorni scorsi", sottolinea la Gazzetta dello Sport.