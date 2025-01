Quest'anno l'Inter macina più punti in trasferta che in casa. E il dato parla chiaro, specie se rapportato con le altre big d'Europa che competono in Champions come i nerazzurri. Oggi la squadra di Inzaghi fa tappa a Lecce dopo aver vinto le ultime sette partite fuori casa in campionato, tenendo la porta inviolata nelle ultime sei. Come ricorda La Gazzetta dello Sport, solo una volta nella storia l'Inter ha fatto una striscia più lunga: l'allenatore era Mancini e bisogna tornare indietro tra l'ottobre 2006 e il marzo 2007.

La rosea arricchisce poi la sua analisi sottolineando l'importante dato della media punti nerazzurra: a San Siro è di 2,18, in trasferta sale invece a 2,55 (frutto di 23 punti in 8 partite, 25 reti fatte e appena 5 subite). È la miglio media punti in trasferta d'Italia, ma allargando lo sguardo all'Europa il risultato non cambia: nessuna squadra fa più punti dei nerazzurri in trasferta tra le big che giocano la Champions. Il Liverpool è quella che si avvicina di più (27 punti in 11 gare con una media di 2,45).