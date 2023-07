Ieri, contro il Lugano nella prima uscita stagionale, Lautaro Martinez ha debuttato da capitano designato, primo segno tangibile della nuova era Inter. "Non una novità assoluta, visto che già lo scorso anno l’argentino ha giocato diverse partite con la fascia al braccio ma per l’assenza di Handanovic, ma è il segno tangibile di una nuova Inter, proiettata al futuro - si legge sulla Gazzetta -. La prima uscita dell’anno ha permesso a tanti giovani di mettersi in mostra, ma anche a qualche ritorno di prendersi applausi e approvazione". Finale 3-0: gol di Fabbian, Sensi ed Esposito.