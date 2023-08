"L’inizio della Serie A è stato un evento per tutti, non solo chi ha gioito per la vittoria della squadra del cuore. In casa Inter la doppietta di Lautaro Martinez e l’impatto dei nuovi acquisti hanno contribuito enormemente ad alimentare l’entusiasmo, ma tutta la community di fan token ha cominciato la stagione al massimo ritmo. Il riferimento è alla quantità di biglietti gratuiti distribuiti ai possessori di gettoni digitali nelle varie forme, classiche e nuove.

Tra le novità ci sono stati la bellezza di 16 tagliandi per diversi match di Serie A (due per ogni club partner di Socios) assegnati nella settimana di avvicinamento all’inizio del campionato, con giochi quotidiani e sfide come via obbligata per vincere il premio di turno". Lo riferisce la Gazzetta dello Sport, spiegando come poi i fortunati potranno ottenere posti anche vip o premium.