Oggi la certezza della difesa dell'Inter è Acerbi. Strano a dirsi, ripensando a qualche settimana fa e a tutte le vicende che lo hanno coinvolto, ma è davvero così. E lo sottolinea la Gazzetta dello Sport. Skriniar appare ancora scosso da un'estate passata con la valigia in mano, Bastoni fatica a ritrovare se stesso e la reazione nervosa dopo il cambio di Udine conferma questo momento difficile. E poi c'è De Vrij, che pare aver imboccato un tunnel senza fine, iniziato lo scorso febbraio nel derby. "Il sorpasso di Acerbi va letto così. Chissà, magari suonano positive proprio le parole dell’ex laziale, che dal ritiro della Nazionale ha voluto affrontare il tema Inter: «I tifosi avevano un’idea sbagliata di me - ha detto -. Purtroppo sui social ti dipingono come un fenomeno se fai bene una gara, poi ti massacrano se sbagli quella dopo... Ora ci sono delle difficoltà ma si risolverà tutto. Speriamo dopo la sosta di rimetterci in moto»". La difesa va riportata al rendimento solito: è il reparto più in difficoltà e Inzaghi lo sa. "C’è chi dice che a volte la fase difensiva sia stata un po’ trascurata, nelle sedute di Appiano. Vero o no, non è solo questione di errori individuali se l’Inter regala sempre agli avversari la sensazione di poter far male", si legge.