Per non ripetere quanto successo l'anno scorso, l'Inter deve 'mettere testa' e non buttare più punti nella gare contro le piccole. Un'altra prova in questo senso, dopo il successo dell'esordio contro il Monza, arriverà questa sera all'Unipol Domus contro il Cagliari.

"In fondo - ricorda oggi La Gazzetta dello Sport -, basterebbe isolare i semplici risultati contro le squadre che hanno terminato l’ultimo campionato sul lato destro della classifica, dal Monza 11esimo alla Samp ultima: lì l’Inter ha dilapidato una fortuna, dalle cadute contro Udinese e Spezia fuori casa a quelle contro Empoli e Monza a San Siro. Senza scordare i pareggi che sapevano tanto di sconfitte a Salerno o a Genova. Contro queste squadre i nerazzurri hanno strappato solo il 70% dei punti, 42 su 60, mentre tutte le dirette rivali hanno fatto meglio: non solo il Napoli caterpillar che fu di Spalletti, ma pure la Lazio e la Juventus (44). In questa particolare classifica ha fatto peggio soltanto il vecchio Milan che, però, quest’anno sembra avere tutt’altra cera".

La trasferta in Sardegna è un primo vero crash test per la squadra di Inzaghi, utile per capire la mentalità dei nerazzurri. Sono inoltre quattro anni di fila che l’Inter vince le prime due in campionato e se arrivasse a 5 sarebbe un record (lo stesso risultato finora è stato raggiunto dai nerazzurri solo tra il 1952 e il 1956).