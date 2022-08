"Due dati vistosi nell’estate dell’Inter. Nel bene: l’autorevole sgommata del giovane Asllani e la Lu-La ritrovata. Nel male: gli imbarazzi difensivi che hanno costretto l’Inter a rimontare due volte un doppio svantaggio, contro Monaco e Lione. In difficoltà soprattutto De Vrij che, dopo il derby di Giroud, ha faticato a tornare al suo top di rendimento". La Gazzetta dello Sport fotografa il momento dell'Inter dopo le prime amichevoli estive, foriere di indicazioni più o meno veritiere.

"Lì a sinistra, dove imperava Perisic, preoccupa il ritardo di Gosens. Al momento è molto più affidabile Dimarco. Ma la vera chiave della stagione nerazzurra è un’altra: l’equilibrio che deve trovare Simone tra la necessità di verticalizzare in fretta per regalare spazi aperti alla Lu-La e la volontà di non disperdere il possesso e il palleggio che, nella stagione scorsa, ha reso l’Inter più bella e più dominante", spiega la rosea.