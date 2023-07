Il Sassuolo gioca al rialzo per Davide Frattesi e allora l'Inter pensa a Samardzic dell'Udinese. Nel frattempo, oggi a Milano andrà in scena un vertice tra Carnevali e Furlani, a.d. del Milan, proprio per parlare del centrocampista neroverde: sorpasso rossonero? A Pioli mancano centrocampisti e pare pronto a virare sul 4-3-3 proprio per adattarsi alla rosa: Frattesi sarebbe perfetto in tal senso.

"Il Milan scende in campo per provarci, ma il dialogo con gli emiliani si aprirà con un’idea di fondo ben precisa: in via Aldo Rossi non intendono partecipare ad aste per Frattesi perché ritengono eccessiva la valutazione del Sassuolo - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Occorrerà discutere, negoziare e magari anche studiare una formula che possa permettere alle parti di raggiungere un’intesa e condurre l’affare in porto. Difficile, ma non impossibile: la sensazione è che azzeccare i tempi, in questa trattativa, sarà fondamentale. E che le manovre dell’Inter su Samardzic potrebbero spianare la strada, almeno in parte".

Com'è noto, il Sassuolo è partito da una richiesta di 40 milioni, ma sarebbe disposto ad accettare delle contropartite tecniche. "Strada facendo, poi, la quotazione si è modellata a quota 35. E anche in questo caso l’Inter è stata apripista nel dialogo con gli emiliani. Tant’è vero che Beppe Marotta si è spinto ad offrire 23 milioni all’a.d. neroverde Carnevali più il cartellino dell’attaccante Mulattieri (reduce dal prestito al Frosinone): valutato 8 milioni", spiega la rosea. A modificare i piani nerazzurri è arrivata l'offerta al ribasso dell'Al-Nassr per Brozovic: da 23 a 18. E allora ecco il Milan...