"L’asse Frosinone-Inter resta sempre caldo dopo l’operazione Mulattieri e i tentativi per Fabbian (ora destinato all’Udinese). Il club laziale nelle ultime ore ha sondato la disponibilità di Lucien Agoumé, centrocampista camerunese del 2002 rientrato all’Inter dopo il prestito in Francia al Troyes dove ha collezionato 15 presenze in Ligue 1. Agoumé sarà ceduto, probabilmente di nuovo a titolo temporaneo (il contratto con l’Inter scade nel 2025) e il Frosinone si è fatto avanti. Trattativa non facile: da quanto trapela il giocatore preferirebbe di nuovo una sistemazione all'estero.

Dal canto suo il Frosinone punta sui buoni rapporti che ha instaurato con il club nerazzurro. Inoltre la società ciociara ha dimostrato proprio con Mulattieri di saper valorizzare i giovani e questo potrebbe essere un punto a favore". Questo quanto svela oggi la Gazzetta dello Sport.