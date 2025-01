Ieri la squadra ha ripreso a lavorare in vista della finale di lunedì contro il Milan. Il gruppo - come racconta la Gazzetta dello Sport - dopo un iniziale lavoro condiviso, poi si è diviso tra chi ha giocato la semifinale con l'Atalanta e chi ha giocato meno o non ha giocato per niente.

Tutto ok per Bastoni, uscito un po’ sulle gambe nel secondo tempo della semifinale contro la Dea per lasciare il posto a Carlos Augusto: come riferisce la rosea, il centrale già ieri sembrava aver recuperato pienamente la condizione fisica e dunque sarà regolarmente a disposizione di Inzaghi per il derby di lunedì.