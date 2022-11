E al rientro in programma ci sarà Inter-Napoli il 4 gennaio. "Inzaghi non sa ancora se avrà Lukaku e nel caso in quale stato ne disporrà, il Mondiale farà chiarezza, ma in questi mesi la squadra si è arrangiata, si è qualificata lo stesso agli ottavi di Champions. Inzaghi potrebbe “pioleggiare”, approfittare della lunga pausa per studiare qualcosa di nuovo a livello tattico-strategico, ma non crediamo che lo farà perché è sempre stato fedele ai suoi principi, non si è mai discostato dal 3-5-2".