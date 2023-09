Samir Handanovic resta all'Inter, ma non da giocatore. Considerando le offerte giudicate non soddisfacenti, il portiere sloveno ha deciso di chiudere la carriera da calciatore e intraprendere un nuovo percorso, sempre da nerazzurro.

Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, Handanovic è ormai vicino alla firma per restare altri due anni dentro l’Inter con un ruolo ancora da definire fino in fondo. "In attesa di ottenere il patentino di allenatore, potrebbe iniziare a collaborare direttamente con il gruppo degli scout nerazzurri", si legge.